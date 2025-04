Upravo je Minela, koja je i autor numere "Pusti me da te volim", Elvedinu organizovala nesvakidašnju promociju na Janinom nastupu, što je oduševilo i brojne fanove koji su to mogli da vide i čuju na snimku objavljenom na Instagramu.

- Elvedin nije znao odmah da organizujem promociju pjesme. Kada je saznao za to da će biti počasni gost na velikom nastupu Jane, gdje će premijerno izvesti svoj prvijenac, bio je iznenađen i uzbuđen sto će pjevati pred tolikim brojem ljudi, a bilo ih je preko 1000. Dok je izvodio pjesmu osjećala sam se stvarno ponosno, jer sam vidjela po reakciji publike da je emocija koju sam napisala dosla do njihovih srca", rekla nam je Minela, koja sa Elvedinom ima velike planove, a kako u zvaničnoj verziji zvuči pesma "Pusti me da te volim", koja je snimljena u vrhunskoj produkciji "AS STUDIOTON" Aleksandra Sofronijevića, poslušajte u videu.