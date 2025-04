- Što se mene tiče, to je tako moglo da bude od samog starta, ali naravno da je normalno da mora neko vreme da prođe. To je prirodan tok i sled u takvim situacijama. Hvala Bogu imam muškarca pored sebe koji je takav kakav jeste i kome je to normalna stvar. Darko izuzetno ceni i poštuje to što je Danijel uradio za Lorenu i što je uvek tu. To je uzajamno ogromno poštovanje i zahvalna sam Bogu na svemu što smo prošli zato što smo danas ovde gde jesmo – ispričala je u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.