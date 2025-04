Red kiše, red sunca i red tračeva. Takva nam je ova nedelja, drage moje Abronošice . Nisam mogla čudom da se načudim šta sam saznala. Doduše, već je grad brujao o tome, ali ja nisam obraćala pažnju. U jednom salonu u centru grada poznata gazdarica je ugostila suprugu jednog pevača, zvaćemo ga Ulickani. Gazdaricu ćemo da zovemo Šušumiga, a ženu Plavka. I to ništa ne bi bilo čudno da Šušumiga pre nekoliko godina nije imala avanturu s Plavkinim mužem. I ne samo s njim nego i s njegovim najboljim drugom. Ovamo se predstavlja kao dobra, pametna, uspešna, lepa, negovana, a u stvari ščepa svakog ko joj zapadne za oko. Plavka još uvek ne zna kod koga je bila da se opušta i ulepšava, a kada bi saznala, bilo bi belaja. Letelo bi perje samo tako. Ali to nije sve. Plavka je čak izreklamirala gde se neguje. Na društvenim mrežama je objavila fotografiju iz tog salona, nakon čega se i saznala dugo skrivana tajna. Njen muž se pohvalio svojim prijateljima i čak pokazivao fotografije koje mu je ona slala dok su bili u šemi. Šušumiga, kod koje mnoge klaberke idu u salon, morala je u međuvremenu da se uda, da bi bila smerna i dobra žena, ali njena strast prema drugim muškarcima ne jenjava.



E, idemo dalje. Ne možemo da se zadržavamo mnogo na samo jednoj priči kad informacija ima previše. Posebnu pažnju sam danima posvećivala jednoj manekenki. Zvaću je Garava. Dok se njene koleginice utrkuju da osvoje biznismene, žestoke momke, fudbalere, ona je, verovali ili ne, zavela pekara. Ali ne bilo kog pekara. U pitanju je čovek koji je godinama radio u zanatskoj radnji u inostranstvu i vratio se u zemlju. Otvorio je pekaru u elitnom delu Beograda i ona je bacila oko na njega. Ne zbog toga što je on sad nešto lep, nego je videla na ruci sat marke "patek" i shvatila da nije običan mali pekar koji mesi kiflice i hleb.

Taj se nafatirao para i para i sada ona zna da je u sigurnim rukama. Počeli su da se viđaju, on je vodi isključivo u elitne restorane gde vam je "dobar dan" 50 evra. Zasad troši na nju novac, nije joj još kupio krpice, ali poručuje bombonjere, cveće, parfem je takođe dobila, i to onaj od 450 evra. Šepuri se ona, miriše lepo, sve je u najboljem redu, e sad dokle će da potraje, ostaje nam da vidimo.

Do sledeće nedelje, lepe moje, sigurna sam da ćete rešiti ovaj rebus, koji i nije težak. Sve ja vama lepo otkrijem i namestim da znate ko je ko.