- Od kolega su me mnogi razočarali. Ne znam čemu to kur*enje, svi jedemo hleb koji je veoma težak. Nema potrebe za foliranjem, ali večito neka ljubomora, trka, frka. Ja nisam neko ko se klanja, ali su mi se pojedini zgadili. Nemam želudac za ovo što se sada dešava na estradi i bolje mi je u kafani. Mnogo toga znam o svima, bolje da me ne čačkaju - kaže Zorica, koja je nedavno prokomentarisala i žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".