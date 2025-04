U intervjuu za Kurir voditeljka je otkrila sve o dolasku u grupu Models, u kojoj je provela 13 godina, kako je došla do posla na televiziji, agoniji kada su joj, kako ona ističe, greškom zapalili kola

Slušaj vest

Anastasija Buđić danas je voditeljka Red televizije, ali se javnosti predstavila pre više od 15 godina kao pevačica grupe Models. Ona je, inače, ćerka estradnog fotografa Zorana Buđića Kobre. Anastasija je pre izvesnog vremena prošla kroz agoniju kada su joj zapalili automobil marke BMW u Rakovici. Istragom je utvrđeno da je požar podmetnut, a izgoreo je još jedan automobil, koji je bilo parkiran pored njenog.

U intervjuu za Kurir voditeljka je otkrila sve o dolasku u grupu Models, u kojoj je provela 13 godina, kako je došla do posla na televiziji, agoniji kada su joj, kako ona ističe, greškom zapalili kola, a spomenula je i propali brak, koji je sklopila u zatvoru jer je njen tadašnji izabranik bio na izdržavanju kazne.

- U grupu Models sam ušla preko modne agencije. Naivno sam otišla na kasting, mislila sam da nemam šanse, tačnije, da veću šansu imaju starije devojke. Hiljade i hiljade žena je bilo na kastingu. Menadžer grupe, čim me je video, rekao je: "Ona, nju biramo". Pitala sam da li je siguran. Zanimljivo je da ni za jednu devojku koju je izabrao nije pogrešio i nijedna ne stari. Grupa je konfigurisana da se generacije smenjuju i normalno je da treba da dođu mlada i nova lica. Poslednjih nekoliko godina one rade na novom albumu i uskoro će biti kasting na kojem će birati nova lica. Ista grupa, samo drugačiji generacijski sastav.

Kako su ljudi reagovali kad su te videli kao voditeljku?

1/6 Vidi galeriju Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte. Foto: Printscreen Instagram

- U početku su ljudi imali maliciozne komentare, govorili su: "E baš da vidimo kako će ona da vodi program". Dala sam svoj maksimum i srušila predrasude. Kad sam tek krenula da radim emisiju, malo-malo pa mi se uključivao neki gledalac s rečenicom: "Pozlilo nam je kad smo te videli da vodiš emisiju, a sad smo promenili mišljenje o tebi". Pretpostavljam da su se zapravo vodili mojim fizičkim izgledom. Mi radimo s realnim ljudskim pričama, koje su kompleksne i kojima se treba posvetiti. Radimo s porodicama učesnika "Elite". Za ovaj posao moraš biti ozbiljan psiholog i ljudi moraju steći poverenje u tebe. Ovo što mi radimo, bez obzira na to što je rijaliti, nije nimalo lak posao. Željko i Milica Mitrović su najbolji ljudi na svetu, ja da sam birala bolje poslodavce, ne bi ih našla. Prezadovoljna sam što radim u Pinku. Gde god ocene da postoji talenat, oni pruže šansu. Meni su je pružili i ja sam opravdala svoje poverenje, i zato sam i dalje tu.

Kako je došlo do toga da počneš da radiš na televiziji?

- Pre nekoliko godina kontaktirala sam s Markom Đedovićem i pitala sam ga da li smatra da bih se ja snašla kao voditeljka. Rekao je da veruje u mene i preporučio me. Skoro tri godine sam u kompaniji. Svi su mi jako dragi, posebno Joca Novinar. On mi je srodna duša, jako se lepo u poslu dopunjavamo. Sa Anom Radulović sam isto bliska, Dušicu Jakovljević obožavam.

Iza sebe imaš brak koji si sklopila u zatvoru.

- Nerado pričam o tome. U tom trenutku sam tu osobu volela, pa sam odlučila da ću ostati uz njega i da ću mu pružiti podršku. Znaš kako kažu, sam pao, sam se ubio. On je vrlo olako shvatio šta je brak, pa se vrlo brzo vratio tamo odakle je došao, a to nije bilo fer ni prema njegovoj porodici, a ni prema meni. Ne kajem se što sam se udala za njega u zatvoru i u tom trenutku sam smatrala da je to prava odluka. Ja život za gubljenje nemam, tako da sve ima svoje granice. Zbog braka s njim karijeru sam stavila na čekanje, ali smatram da sam zbog odluke da se udam u zatvoru dobila negativan publicitet. Ne želim više da dajem prostor prošlosti, iako smo nas dvoje ostali u korektnim odnosima, ali nek se svačije ime vezuje za svoju budućnost

Pre izvesnog vremena ti je zapaljen automobil. Kako si to doživela?

- Zapalili su mi automobil koji sam prodala. Međutim, nismo stigli da ga prebacimo na drugo ime. To je toliko buknulo medijski, ljudi su svašta pomišljali. Ispala sam kolateralna šteta. Ja sam imala drugi automobil, nikad nisam imala neprijatelje. Pala mi je roletna kad mi se to desilo, kad sam se probudila i čitala te naslove.

Mnogi kažu da ti je otac pomogao da se probiješ u javnom svetu.

- Komentari da mi je otac pomogao su iz neznanja. Mnogi misle ako je meni tata fotograf, da mi je život rešen, a to nema veze s realnošću. Mi jesmo iz istog sveta, ali totalno različite kategorije. Ne bavim se fotografijom, pa da kažu tata ti je prokrčio put. Sve sam sama uradila. On je najjači paparaco kod nas godinama, pa verujem da ima dosta onih koji su zbog toga bili blagonakloni prema meni, ali su se i svetili preko mene jer ga mrze.

1/6 Vidi galeriju Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte. Foto: Printscreen Instagram

U vezi je s dosta mlađom devojkom, kako ti gledaš na to?

- To me ne zanima. Ima pravo da živi i funkcioniše kako hoće. On ne može da utiče na moje izbore, pa ne mogu ni ja na njegove. Ako mog oca devojka čini srećnim, ja sam još srećnija.

Imaš li ti dečka?

- Emotivno sam ispunjena već nekoliko godina, ali ne stavljam svoj privatni život u primat. Bitno je da sam srećna i zadovoljna, pa kako bude.

O aferi s bivšim dečkom Ane Ivanović

Svojevremeno se pisalo da si zavela bivšeg dečka Ane Ivanović Marka Stilisana. Šta se desilo između vas?

1/11 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Instagram

- Nismo nikad bili u vezi. Jednom smo se videli u avionu, jednom na nastupu. To je tako napravljeno jer je ljudima interesantno. On to nikad nije demantovao, a nisam ni ja, zbog čega je i počela ta priča. Znam čoveka, ali nemam kontakt s njim od tada.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: