Ne smeta mu epitet "Cecin frizer", ali neke druge stvari na estradi i te kako neće oprostiti,

Frizer Stevan Radivojević omiljen je na estradi, a poznat je i kao prijatelj Anastaije i Cece Ražnatović, kod njega dolazi i Lidija Ocokoljić, o kojima je, između ostalog, govorio u intervjuu za medije

Ne smeta mu epitet "Cecin frizer", ali neke druge stvari na estradi i te kako neće oprostiti, pa je zato najavio da će uskoro objaviti ime poznate ženske ličnosti koja je organizovala grupu mladića da ga fizički napadnu.

Da li ti smeta što si u javnosti "Cecin frizer"?

- Ne smeta mi, to je čast. Ali, njoj smeta (smeh). Zato što ona stalno govori: "Nisi ti Cecin frizer, ne mogu ljudi tako da te nazivaju, ti si Stevan Radivojević, Stevan S Ruls i imaš ozbiljnu karijeru, ne samo mene. Tako da je samim tim ona još veća u mojim očima kada mi je to tako lepo objasnila.

Šta inače ima novo kod tebe?

- Ove dane provodim vrlo uzbudljivo, a kad inetrvju bude izašao ja ću biti u Punta Kani kod moje velike priajteljice Marte Savić i njenog supruga Mileta Kitića i Elene Kitić. To je novost, idem 12 dana da se odmorim, imam mnogo posla, radim mnogo influensiga u poslednje vreme, podkast, putovanja sa Cecom...

To je pretpostavljam bilo na njihov poziv. Kako je kod njih i kako očekuješ da ćeš se provesti?

- Bio sam kod njih pre tri gdine u doba korone kada je tamo bilo mirno i baš sam uživao. Kod njih je uvek ludo i nezabravno. Oni su tako jedna zanimljiva i savršena porodica, kod njih se samo jede, pije, leži i smeje. Zabave nikad dosta i mislim da smo zato Marta i ja prijatelji skoro 18 godina. Imaju prelepu nekretninu tamo, dopada mi se što me tamo niko ne zna, što se svi opustimo i uživamo, a nema puno Balkanaca i jedva čekam.

Što se tiče tvoje popularnosti, bio si i u rijalitiju kada je krenuo prvi talas tvoje popularnostti. Kako sad gledaš na to, da li se stidiš?

1/7 Vidi galeriju Stevan Radivojević govorio je o skandalu koji je doživeo, rijalitiju u kom je pobedio, nekretnini koju trenutno gradi, ali i Ceci, Lidiji i Anastasiji Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Taman posla! Ne stidim se ničega. Znate kako kažu, sve u svoje vreme. Ispravljam ljude kad kažu: "Evo ga onaj učesnik "Parova". Nisam učesnik, nego pobednik "Parova". Pobediti u bilo kom rijalitiju je čast. Izabrati mene za pobednika i moju drugaricu Sašku pored takvih imena, Cece Kitić, Alke Vuice, pokojnog Mikija Jevremovića je za mene čast. Moram priznati da mi je čudno sećanje kad je rijaliti u pitanju. Kao da se nije ni desio, a kako - ne znam. Sada kada me zovu da učestvujem, u jedan sam čak i hteo ali se nismo dogovorili, kao da nikad nisam bio. Da li sam bio previše mlad, pa sam imao drugu energiju i zaboravio, ali ne sećam se.

Složišeš se da ne bi bilo isto kada bi sada ogolio život u odnosu su na tvoj početak.

- Tada nije mogao svako da uđe, bila su drugačija vrednovanja, što ne znači da sada hejtujem ove. Bilo je mnogo drugačije, svi su se plašili šta će izaći o nama, kakvu sliku dajemo o sebi. Sada je potpuno nebitno, jer previše ima toga. Tada smo se baš plašili rijalitija.

Šta bi danas bili tvoji uslovi? Pretpostavljam da si imao značajne uslove jer kažeš da se niste dogovorili.

- Nismo se doogovorili oko cifara. Nisam alav, ne tražim mnogo i vrlo sam skroman, skromno se i ponašam, ali ne mogu da uđem za novac koji je manji od moje mesečne nule. Šta je ta nula? Računi, moj tim, moja proodica...

Život na visokoj nozi?

1/9 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović na snimanje ZG u besnoj mašini od 140.000 evra Foto: ATA images

- Jeste, ali to nije nula. Pričam o tome da budem na nuli, koliko para moram da ostavim da bih ja mogao da odem, a to je bilo manje od toga. Hteo sam da idem i za nulu zbog zabave, ali nije se dalo.

Gradi kuću od 220 kvadrata

- Moram da vam priznam da sam lupio kad sam rekao da proleće (smeh). Sve ide po planu, ljudi koji grade su svršeni, idu ispred onoga što smo dogovorili, ali neće biti proleće, to sam lupio i nije me sramota da to kažem. Jer, ne može kuća od 220 kvadratnih metara da se sagradi za tri meseca.

Te detalje smo hteli da čujemo. Koja je lokacija, da li ćeš imati bazen...?

- Lokaciju ne mogu da otkrijem, normalna je, u Beogradu je 15 minuta od mog salona. Bazen će biti. Od 220 kvadrata će 70 biti terasa.

Šta se desilo sa skandalom kada si pretučen pre nekoliko godina. Kako se to završilo na kraju?

- Niko me nije pretukao, napali su me. Ne krijem to, samo je tada to bilo preuveličano u novinama. Napali su me u mom salonu na Senjaku, njih petorica. To mi je, inače, namestila jedna poznata ličnost.

Jel reč o muškoj ili ženskoj osobi?

- Ženska. Uskoro ću reći ko je. A ona zna. Naravno, ja tu ništa nisam kriv, bio sam kolateralna šteta tuđih stvari. Bog sve vidi, sve gleda, meni u životu je sve bolje posle toga, svih petoro koji su me napali su mi drugovi, obožavaju me. Znaju da nisam ništa kriv. Dužni su mi, tako da ih nisam prijavio, teretio, niti smo se sudili, a njoj nek je na čast. A i njoj je sve gore i gore u životu, nek se zapita zašto.

Posle koliko si to saznao i kada ste prekinuli prijateljstvo?

- Iste večeri sam ja znao ko je u pitanju. Dosta ljudi zna o kome pričam, jer ja to ne krijem, ali neću ovako javno da kažem pa da me budaletina zove.

Imaš li još neprijatelja na estradi?

- Ona nije meni neprijatelj, nikad više ništa ne bi mogla da mi uradi, jer bi reagovali svi ljudi koji su oko mene i iza mene. Postoje dobri i loši ljudi, možete svuda da ih sretnete, a ne samo na estradi. Uvek sam znao da je ona pogrešna osoba, samo eto... Čak je njen tadašnji suprug kad se to desilo, bio na mojoj strani. Veće časti od od toga nema.

Kada neko uputi kritiku na račun Cecinog izgleda, ko teže od vas dvoje to prihvati?

- Ona to uopšte ne prihvati jer je i ne zanima. A mene zanima i dotiče ali uvek to komentarišu ili lažni profili ili osoba koja nije kompetentana.

Poslednji put ju je Seka Aleksić komentarisala.

1/11 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić, ATA images, Kurir

- Tada sam joj to zamerio, posle nisam pošto nije mislila ništa loše. Ja nju inače volim i tako je i dalje. Seka je velika hrišćanka, ja sam veliki hrišćanin pa sam joj sve i oprostio i ona to zna. Tako da se ne ljutim na nju. A i nije ona to baš tako mislila. Šta tebi može da ne valja na jednoj Ceci, koja je bolja riba od svih koji je komentarišu, čak i od Seke.

Sa Anastasijom sada imaš prijateljstvo na daljinu. Da li se čujete redovno i jesi li je posetio u Španiji dosad?

- Anastasija je moje srce. Nismo svakodnevno u kontaktu, samo kad imamo nešto bitno pišemo i šaljemo jedno drugom. Odnos je kao da je ona tu, samo se ne viđamo. Nisam bio kod nje, ali planiram ove godine da idem u Španiju.

Kako ti se čini Nemanja Gudelj?

1/10 Vidi galeriju Anastasija i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen/Instagram, Printsceen

- Video sam ga par puta, on potiče iz divne proodice, kulturan je i divan mladić, kao i njegov brat. Svi su divni. Znam da su divni jer ona ne bi bila tamo da nije tako. Zadovoljan sam i srećan zbog nje.

Osim što Cecu friziraš, da li sređuješ i Lidiju? Ona uvek intrigira javnost, kakav odnos imate?

- Lidija je upravo u mom salonu (smeh). S Lidijom nikad nema problema, zadovoljstvo je s njom sarađivati. Sve je u minut i sve u dogovorenom datumu

Koliko se Ceca i Lidija razlikuju?

- Razlikuju se. Lidija je mirna i porodična žena, uglavnom je kod kuće i na sastancima. Ceca je zvezda, putuje, radi i slika se sa fanovima, dinamičnija je, a zapravo imaju slične navike.

