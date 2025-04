- Ja nemam veze sa ovim, ovo je njegovo, i on odlučuje kako će sve funkcionirati. Kada mi je rekao šta planira da otvori, priznajem, pribojavala sam se. Ipak ovo nije idealno vreme za bilo kakve investicije. Još kad sam videla ruševan prostor, sve je to valjalo i urediti. No, očito je da moj strah nije bio opravdan. Nisam bila u pravu – rekla je Šesma za medije u Bosni i Hercegovini kada je njen sin otvorio restoran.