- Mislim da ljudi koji ulažu puno i treba da imaju tako lepe rezulatate. Uvek ponavljam da mi je ovo možda jedan od najlepših perioda jer sam totalno posvećena sebi lično, privatno, i posvećena sam svom poslu. Posvećena sam naravno svojoj deci da im pomognem sve što treba, a i oni su jako posvećeni meni da mogu da mi pomognu. Ali znate kako, kad čovek navikne. Rad za ljude koji vole da rade, raditi ovakve poslove je sreća. I to je velika stvar. Jer ja mislim da ja ne radim, već mislim da ja uživam sa svojom publikom i saradnoicima i to je jedno veliko zadovoljstvo - objasnila je Brena.

- Veći akcenat stavila bih na to da smo u Zagrebu održali dva sjajna koncerta i priredili ponovo spektakl za pamćenje. Ponosna sam na ceo svoj tim. Bend, produkciju, dizajnere, bjuti tim, plesače i sve koji su učilinili da imamo pet fantastičnih koncerata u Areni Zagreb, a 23.10.2026. nas očekuje šesti koncert u Zagrebu i naravno još puno sjajnih nastupa i koncerata. Show must go on! - zaključila je Brena za Grandonline.