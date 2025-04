- Rodila sam se sa željom da volim da pevam, nije bilo trenutka u kom sam odlučila da će to biti moje opredeljenje, jednostavno, muzika je živela u meni. Po maminoj priči, tek što sam prohodala stajala sam na šamlici i pevala. S obzirom na to da potičem iz vrlo siromašne porodice , mi nismo imali radio, ali su imale komšije, pod čijim prozorom sam često slušala muziku, čak i zimi naš je prozor bio otvoren da bih čula melodije - otkrila je jednom prilikom Zorica i priznala da je upravo Bora Spužić Kvaka bio taj koji joj je olakšao put do zvezda.

- Išla sam sa njegovom ćerkom u školu i bio je jedini koji mi je pomogao u trenutku kada nisam imala ništa i ja mu to nisam zaboravila, a on, negde gore na nebu, to zna. Brinuo se najviše o mom stomaku, da ne budem gladna i odveo me u robnu kuću da kupim odeću, da mi ne bude hladno. Čuo me je da pevam, ali mislim da u tom trenutku nije verovao da mogu da izrastem u zvezdu kakva sam danas - pričala je pevačica i dodala: