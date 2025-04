Duško Tošić je postao pravi poslovni čovek. Nakon što je završio s profesionalnom karijerom fudbalera, on se najpre oprobao u ugostiteljstvu, a sada i kao investitor. Pliva odlično i u menadžerskim vodama, što mu je uža specijalnost, ali s prijateljem ulaže novac u nekretnine.

Kako saznajemo od izvora bliskog Tošiću, on se maksimalno posvetio biznisu.

- Ovoga leta, kako stvari stoje, on će najviše vremena da provodi na Crnogorskom primorju. Lokacija gde zidaju nekretninu je odlično pozicionirana. More je odmah u blizini te gradnje, pa će lako biti za prodaju. Tu je ceo tim ljudi koji radi, ali Duško je u sve upućen. On i te kako vodi računa gde i na koji način ulaže i svoje vreme i novac - priča naš sagovornik.