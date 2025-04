- Taj čuveni pad sa mosta dogodio se 2011. godine u blizini Doboja. Parkirala sam auto malo dalje od kuće, pa sam morala peške da pređem most koji nema ogradu. Kada sam stigla na most, srela sam dve žene koje su me nešto pitale, pa sam se u hodu okrenula da im odgovorim i tako sam nesmotreno došla do ivice i pala sa mosta. Polomila sam desnu ruku, tri rebra i skočni zglob leve noge. Dole su potok i rastinje, mogla sam i kičmu da slomim. Dva meseca sam bila u gipsu, pa još toliko na rehabilitaciji - svojevremeno je otkrila Ćana.