- Prostitucijom planiram da se bavim do 65. godine. Imam doživotno osiguranje, taman tad da mi isplate sve što sam zaradila, to je to. Praznike koji dolaze slavim sa decom u Švajcarskoj, uvek. Grudi sam pričala da smanjujem, ali lažem, rastu same od sebe. Posle povećanja grudi sam imala velikih zdravstvenih problema, šest meseci sam imala bolove. Sad je stvarno top. Neću nijednu drugu intervenciju sad da radim, pa vidi me, kao Pikaso da me je radio - istakla je Elektra.