- Ljudi na Balkanu kažu:"Šta vi izigravate, špansku seriju"?! Čekaj malo... Španska serija?! Moje dete živi kod Danijela i Ane, presrećno je što je Danijel tu sa njom i ponaša se prema njoj kao prema svojoj deci. Kada smo svi zajedno, Lorena je najsrećnija. Ne vidim zbog čega se mi ne bismo družili? Meni je sreća mog deteta najbitnija, kada smo mi svi zajedno. Svaka normalna osoba koja bar malo razmišlja treba da napravi takav odnos. Šta je bilo, bilo je. Okej, bili smo zajedno, imamo dete. To dete ne treba da oseti ni trunke negativnosti ni sa jedne strane, nego da bude srećno kad smo mi svi zajedno - rekao je on, a potom se ponovo osvrnuo na svoju borbu s porocima.

- Imao sam dosta novih početaka, ali ovo je "poslednji početak". Bitno mi je da me zdravlje služi, da mi se glas vraća. Ljudi su primetili da je pevanje počelo da mi krči, da to više nisam ja, pa sam čitao komentare... Zaginem sa tim raznim ljudima, sitnim dušama, pa posle dva dana nespavanja treba da pevam... Šta da pevam?! Ne znam kako se zovem, da obujem patike, a šta da pevam! Počeo sam da se bavim svojom karijerom, da ulažem u sebe, u kvalitet glasa... Neću previše da pričam, hoću da to ljudi i vide - obećao je on.