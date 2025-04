- Dobro veče svima, drago mi je da ste došli na ovu promociju. Ja sam odlučila da budem nova ja, sve ove godine sam bila u ilegali, ali sam u januru započela neke nove projekte i sada ćete imati priliku da čujete samo jedan deo. To je novi spot, nova pesma. I još jedna stvar to je moj novi parfem. Ta ideja mi je došla napamet pre mnogo godina, i eto krenuli smo da radimo - rekla je Silvija, pa nastavila:

- Svih ovih godina sam imala privatne stvari, imala sam kolege koji su me spoticali, ne dozvoljavam više nikome da me sapliće.

Onaj koji je to uradio će se vrlo lako prepoznati. Ja sam čovek koji oprašta sve - poručila je.