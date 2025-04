"Već sa šest-sedam godina znao sam što sam. Nije to preobraženje iz komercijalnih razloga, kako su neki smatrali, nego sam zaista izrastao u takvu osobu odmalena. Hiljadu puta sam razmišljao kakav bih bio da promenim pol i budem neko drugi ili treći. Nemam uopšte potrebu nešto menjati. Dovoljno sam i muškarac i žena i nisam nesretna osoba. No, bio je proces dok sam to spoznao i dok sam došao do te faze da me ništa ne može ugroziti i povrediti, te da potpuno raširim krila i živim slobodan. Na kraju krajeva, svi se tako trebamo ponašati. Živimo u društvu u kojem ljudi žive tuđe živote i zapostavljaju sami sebe zbog društva, rodbine ili prijatelja. Kad sam shvatio da je ovo jedini pravi put, postao sam još više ono što jesam", rekao je on ranije za "Večernji list".