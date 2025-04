Naime, Srećko Krečar je rodom iz Kragujevca, a on i bend nastupaju u beogradskim noćnim klubovima, kafanama i splavovima. Javnosti je najpoznatiji po duetu sa Andreanom Čekić. Inače, Srećko Krečar je dobar prijatelj i sa Darkom Lazićem. Gradom se pričalo da je na proslavi 18. rođendana njegove ćerke pevača čašom udario Darko Lazić, gde je bio gost. Međutim, to su demantovali. Navodno Krečar se povredio sam tokom veselja kada je polomio čašu. Njemu je tada bila povređena tetiva.

Srećko Krečar je poznat po hitu "Pobednik". On je završio srednju muzičku škol i muzičku akademiju kasnije. Srećko Krečar je skoro dve decenije u braku sa suprugom Marijom sa kojom ima tri ćerke.

- Bilo je momenata kada sam i drugarski i kolegijalno osetio potrebu da mu skrenem pažnju na neke stvari. Moje je bilo da kažem, a da li će on da usvoji posle to je njegova stvar, govorio je jednom prilikom o kolegi Darku Laziću. Pisalo se i da se Darko Lazić pobio na punoletstvu njegove ćerke, međutim to su demantovali.