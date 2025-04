– Za Vladicu sam se mnogo žrtvovala, dala sam zlato u vrednosti od nekoliko hiljada evra da vrati dugove. Dao je i on meni za lekove, ali... Nedugo zatim sam ponovo prodala nakit kako bi on mogao da plati kiriju za stan i kupi novi kamion. Sada, nakon sedam dana od operacije i amputiranja dojke, on me zove da mi kaže da ne želi više da bude sa mnom i da je našao novu – rekla je Harijeta tada.