- Njega su odmah uhapsili, on je priznao krivicu, to se nešto razvuklo. On je imao sve predizpozicije da ubije nekoga, bio je pijan, drogiran, bez vozačke dozvole, sa ukradenim kolima. Tamo gde je trebao da vozi 80, on je vozio 160 na sat. I da ga baš đavo spusti u tom momentu na to mesto – rekla je Goca u emisiji "Iz Profila".

- Osećala sam se odvratno, prazno. Rekla sam advokatu da ako ima osnova, a imalo je da se žale. Išli smo dalje, ali to je bilo to. Kako sam razumela u Nemačkoj svaka pokrajina ima neki svoj zakon, kako mi je tužilac objasnio, da se desilo i Minhenu, to bi možda bilo više. Ali sam rekla, da on nije birao gde će da pogine, to je van pameti. Ja to smartam ubistvom.