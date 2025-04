- Miksi i Miloš su odmah započeli ljubavnu vezu, čim su se prvi put videli uživo, jer je velika strast među njima. Ono što je sve iznenadilo, pa i samu Miljanu, jeste činjenica da ju je Miloš odmah verio. Kupio joj je prsten i rekao da bi voleo da žive zajedno. Miljana je to sakrila od Marije, a Milošu je predložila da organizuju tajno venčanje. Neko je to javio Mariji, koja je odmah pobesnela. Rekla da je da ne dolazi u obzir da se Miljana venča nakon dve nedelje veze, da se ne poznaju da bi uopšte načinila takav korak. Ma, baš je bila besna, čak je i zapretila Miljani. Rekla joj je da može da zaboravi na porodicu i Željka, ukoliko odluči da se uda. Nema ništa protiv njihove veze i zabavljanja, ali da je rano za udaju. Svašta joj je rekla, ali je Miljana samo ćutala na to. Marija je sada u strahu da se nešto ne desi. Našla je Milošev broj i poslala mu poruku da nemaju blagoslov od Siniše i nje. Mislim da joj je on odgovorio da ih potpuno razume i da želi da ga upoznaju, da bi odmah posle promenili mišljenje o njemu - govori za Svet izvor iz Ništa i otkriva da Miljana još nije spremna da predstavi novog zeta.