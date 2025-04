Bivša supruga pevača, Radmila Svedružić Komlenac, sa kojom je bio 22 godine u braku, iznela je niz šokantnih optužbi na njegov račun, o čemu je govorila za bosanske medije

Slušaj vest

Bivša supruga Seja Kalača,Radmila Svedružić Komlenac, sa kojom je bio 22 godine u braku, iznela je niz šokantnih optužbi na račun pevača.

Foto: Printscreen/Amidži šou

Radmila je za bosanski "Express" u potresnoj ispovesti istakla da ju je Sejo tukao, dao kuću na doboš i ukrao ušteđevinu.

Najpre je istakla da iako su se rastali pre nekoliko godina, njena deca ni ona nemaju mira od njega. Iako su njihova deca Emir i Šejla odrasli ljudi, oni i dalje žive pod traumom zbog svog oca. Kako kaže, njemu niko, ne brani da viđa decu, ali oni sa njim ne žele nikakav kontakt.

Foto: Printscreen

- Napustio nas je kad nam je bilo najgore. Uzeo je celu ušteđevinu, založio stan i kuću kod zelenaša, pa je ostao bez kuće u Zagrebu. Uvek je imao vanbračne veze i sad ima neku u Nemačkoj, pa kada se sa njom posvađa, dođe tu kod nas u Zagreb. Iako smo se zakonski razveli, nismo još sudski podelili imovinu jer ta deoba traje godinama. On dođe kad hoće, a ja moram da ga pustim, tako mi je sud naredio. A kada je nedavno dobio papire sa suda o deobi nekretnina, došao je kod nas i počeo je da baca stvari i lomi sve po kući. Ćerka je bila "izvan sebe", pa je pozvala policiju koja je odmah došla na lice mesta. Sejo je bio potpuno pijan i van sebe. Bilo je prestrašno - priča Radmila na početku.

Ipak, i pored svega toga što im čini, on nema sudsku zabranu prilaska svojoj porodici.

- Ta sudska zabrana prilaska traje šest meseci do godinu, a onda opet mora da napravi nešto da bi je ponovo dobio. Zadnji put kada je policija reagovala, kada je napravio to što je napravio, samo su ga zatvorili jednu noć i već su ga drugi dan pustili iz zatvora. I tako iz godine u godinu. A pored svega, mi ga moramo pustiti u stan. I on čim se posvađa sa tom novom ženom, i nju počne maltretirati, vrati se ovde. I sve onda ispočetka. Mi smo njega pustili da živi svoj život, a on nas još uvek ne. On je bio neprestano pijan. Nikada se nije treznio, noću je ustajao, a ako nema alkohola, onda je upadao u krize, nastajao je delirijum. Ja sam se lečila od depresije, od njega smo svi živčano popustili. Maltretirao me je i dok smo još bili u braku i zato smo se, između ostalog, i rastali. Hteo se bezbroj puta vratiti, ali ja nisam više to mogla da trpim. A ja sam mislila kada sam se rastala, da sam ga se rešila. Ali, nažalost. Njemu očigledno nema pomoći - dodala je ona.

1/8 Vidi galeriju Sejo Kalač Foto: Printscreen You Tube, Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić

Zbog toga što je radno nesposobna, Kalaču je sud odredio da mora da izvršava bivšu suprugu, pa je morao svaki mesec da joj na račun uplaćuje 200 evra.

- Deca nemaju pravo na alimentaciju, meni je dužan izdržavanje. Međutim, to je trajalo tri-četiri meseca, prestao je i rekao je da će plaćati režije, da nam neće davati novac. Međutim, ni to nije plaćao. Sada se nama toliko nakupilo duga da ne znamo gde "udaramo". Emir je dobio otkaz, Šejla još nije našla posao, a mi smo zbog duga tri meseca bili bez struje i to usred zime. Niti nam je on davao tih 200 evra, niti smo imali prihoda. Tražila sam čak i reprogram duga, no taj sat nije na moje ime, pa sam pisala molbe... Imam još njegovih dugova dok sam bila u braku zbog mobilnih. Račun je blokiran - nastavlja Radmila.

Ona kaže da ih je Sejo unazadio ne samo psihički, nego na svaki drugi način i da više ne vidi izlaz iz te situacije.

Foto: Printscreen You Tube

- Od njega samo tražim da nas pusti na miru, da pomalo reševamo stvari, možda će sve krenuti nabolje, ako on ode potpuno iz naših života. Ali, on to ne želi da shvati, da on ne može doći i otići kad god to hoće, to se tako ne radi. Čak su i meni, zbog njega, pretili jer su mislili da sam u braku sa njim, jer nije otišao na svadbu, a uzeo je kaparu i nije se pojavio. Ljudima sam objašnjavala da ja nemam ništa sa njim i da ne znam ama baš ništa o njegovim poslovima. Još jednom kažem, samo želim da nas pusti na miru, da konačno počnemo da živimo normalnim životom. Zahvaljujući meni, jer sam ja rođena u Zagrebu, dobio je i hrvatski pasoš. Čudi me samo kako se njegova braća ne pozabave malo s njim. On treba hitno na lečenje. Baš sam čitala kako se ne kupa po mesec dana jer je non-stop pijan. Baš tada sam razmislila i shvatila da dok je bio kod nas u stanu ovih mesec dana, ja ga nisam videla ni jednom da se okupao - zaključila je Radmila za "Express".

Foto: Printscreen

Kurir.rs

"Stars specijal" na Kurir televiziji: