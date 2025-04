- Obe pesme sam osetila i ističem da tako i snimam pesme. "Amatere" sam uzela pre par godina, dugo stoje neke pesme kod mene, čeka se pravi trenutak. "Ikone" kada sam otpevala, znala sam da je moja pesma, identifikovala sam se sa tekstovima i mislim da to publika prepoznaje. Drugarice mi traže partnere jer su pametnije od mene, ja sam izgleda samo birala amatere. To je zanimljivo, pitali su me za ljubavni život i rekla sam da nemam pojma šta se tu dešava, već da pitaju moju drugaricu Bojanu jer se ispostavilo da je u nekim stvarima pametnija od mene, ali i racionalnija, pa mi treba takav neko.