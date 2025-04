- Prestalo je da me loži. Nisam hteo time da se bavim po svaku cenu, pronašao sam sebe u autorskom, kreativnom delu. Oni koji me poznaju, znaju da sam bio jako dobar s Marinom Tucaković, bili smo veliki prijatelji, maltene porodica. Rastao sam uz nju, sazrevao, učio šta je dobro, šta nije, šta treba, šta ne treba. Formirala me je kao ličnost, a ne samo kao čoveka koji se bavi tim poslom. Lepo me je izvajala. Nosim svu tu njenu ljubav i energiju u sebi.