- Mislim da je moja mama najstroža u porodici. Prema mom bratu Viktoru je najstroža možda, pogotovo kada je škola u pitanju. Viktor je osoba koja je u fazonu da ima vremena za sve, ako sutra ima test, on će biti opušten i reći "Pa imam celu noć do testa". On je totalna flegma. Mi smo jako skladna porodica, puna ljubavi. Ništa ne može da nas razdvoji - rekla je Helena.