- Zaista sam imao turbulentan period u kom mi se svašta desilo u kratkom roku. Znao sam da umem da se nosim sa raznim stvarima, nisam paničar i ne vučem poteze unapred već sačekam trenutak kada situacija zahteva reakciju. Najgori osećaj koji čovek može da doživi je nepravda pomešana sa nemoći. E, to se meni desilo. Da bi to preživeo moraš da u sebi mađeš iskonsku snagu i motive i naravno, da su uz tebe pravi ljudi. Ako u celoj toj situaciji postoji nešto dobro, ono je to što sam video da imam prave prijatelje i da ih je taman onoliko koliko treb. Mnogo toga se isfiltiralo. Ovo je trebalo da se desi jer bih, da nije, bio na pogrešnom mestu, a sada sam na prvom. Da li me je sve ovo ojačalo, jeste sigurno. Da li je ostavilo traga, i to je sigurno. Jesam upao u loš period, ali on nije trajao dugo, jer sam tako odlučio. Kada sam se izborio da ta odluka bude stvarna, bilo mi je dobro. Mogao sam da se prepustim depresiji i letargiji, pa da mi ne bude dobro... Kada odlučuješ moraš znati šta te čeka, a ne samo reći da nešto hoćeš. Tu dolazimo do moje odluke da ignorišem sve negativne stvari, da se usresredim na nove mogućnosti, da se pokrenem i da radim, da budem nasmejan... - rekao je Kalinić.