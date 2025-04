- Opa, znači, nisam očekivao, ja sam mislio to muzička emisija i pričamo samo o pesmama - rekao je on, na šta je voditeljka dodala: "Hoćemo, naravno. Ako vam smeta to pitanje, ja mogu da promenim"...

- Gasi kamere, ajde... Pa šalim se, počelo je to od detinjstva. Kad sam dolazi na raspuste tu u okolini Beograda kod mog strica i strine i sad dosta moje familije je u to vreme preko živelo, bilo je tu mnogo starijih rođaka koji su svi imali tetovaže i to sam toliko kao dete zavoleo, imao sam nekih par tetovaža tad i sam sam ima pionirske radove - objasnio je on.