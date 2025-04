- Piše neki američki sajt, koji se bavi VIP ličnostima sa Balkana, da je to negde između 70, 80 miliona dolara. Kroz svoju karijeru sam mnogo zaradio, zarađujem i sad, tu nema dileme, ali sam potrošio sigurno 70, 80 miliona dolara na kocku. Kakva bi to tri stana bila kad se podeli ta cifra na tri, stančine - rekao je on ranije za Hype.