- Ne znam o čemu se radi, jasno je da nemam nikakve veze sa tim, štaviše za sve sam saznao tako što su mi prijatelji poslali linkove vesti sa portala. Neprijato sam iznenađen, ipak sam ja pevač, redovno nastupam, držim časove deci, ovaj vid "reklame" mi zaista ne treba. To kažem jer bi možda neko pomislio i da sam namerno izmislio ovu priču iako je ozbiljna, ali ja radim punom parom, spremam tri nove pesme, a u istinitost ovih informacija nisam siguran jer sam ih, kao i vi, saznao iz medija. Smatram da je ovo vid sajber nasilja, s obzirom na to da su moju fotografiju pronašli na internetu. Nije me kontaktirao niko iz policije, a ni ja ne planiram da kontaktiram njih. Nevin čovek nema potrebu da se pravda, neka to bude poenta ovog razgovora i time bih stavi tačku na ovu priču - rekao nam je Srećko.