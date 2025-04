- To su cigarete i alkohol definitivno. Volim da popijem kad izađem, to mi je jedan od izduvnih ventila. Nekada se i kod kuće posle napornog dana opustim uz čašu, dve. Što se cigareta tiče, počeo sam da pušim sa 16 godina, i nikada u toku ovog dugog staža koji traje gotovo 18 godina, nikada nisam uspevao da prestanem, već sam samo pronalazio zamene. Pre nekoliko godina prešao sam na jednu od alternativa. Pre svega zato što nigde na poslu ne mogu da zapalim klasičnu cigaretu, a mnogo me je remetilo to da izlazim stalno napolje. U međuvremenu sam se zaista navikao na njih, osećam se bolje nego dok sam pušio. Takođe dobra stvar je što nikoga ne gušim. Ne znam da li su manje štetne, ali ako jesu još bolje. Da razmišljam o svim rizicima u životu, verovatno nikada ništa ne bih probao - iskren je Nestorović za portal Filternativa.