Glumica i voditeljka Marijana Mićić u skladnom je braku sa suprugom Milošem Marjanovićem sa kojim ima dve ćerkice kojima su maksimalno posvećeni.

Marijana je u više navrata govorila koliko je zahvalna što pored sebe ima divnog partnera, sa kojim, kako kaže, nema problema. Iako su već skoro čitavu deceniju, ona tvrdi da ne postoje stvar koja nervira njenog izabranika.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošom, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka nedavno.

- Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada - zaključuje Marijana Mićić u emisiji "Magazin In".

Inače, muža je dugo krila od javnosti. Retko su se pojavljivali zajedno na događajima, a kako privatni život čuva za sebe, o suprugu retko i govori pred kamerama.

Ipak, jednom je otkrila da su se njih dvoje upoznali na hodniku, dok je on nosio hranu, a ona je u tom trenutku bila gladna.

- Miloš je divan momak i stvarno nije bilo potrebe da ga menjam. Ipak, on mene jeste promenio, ali ne namerno. Jednostavno, znao je da u svakom trenutku reaguje kada imam neke svoje žute minute, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna, on je sve to sveo na minimum. Pozitivno utiče na mene, tako smo se našli i sve se desilo spontano - rekla je ranije za Marijana za domaće medije.