Bivša supruga Seja Kalača Radmila Svedružić Komlenac, sa kojom je bio 22 godine u braku, iznela je niz šokantnih optužbi na račun pevača. Radmila je za bosanski "Express" u potresnoj ispovesti istakla da ju je Sejo tukao, dao kuću na doboš i ukrao ušteđevinu.

- Uzeo je celu ušteđevinu, založio stan i kuću kod zelenaša, pa je ostao bez kuće u Zagrebu. Uvek je imao vanbračne veze i sad ima neku u Nemačkoj, pa kada se sa njom posvađa, dođe tu kod nas u Zagreb. Iako smo se zakonski razveli, nismo još sudski podelili imovinu jer ta deoba traje godinama. On dođe kad hoće, a ja moram da ga pustim, tako mi je sud naredio. A kada je nedavno dobio papire sa suda o deobi nekretnina, došao je kod nas i počeo je da baca stvari i lomi sve po kući. Ćerka je bila "izvan sebe", pa je pozvala policiju koja je odmah došla na lice mesta. Sejo je bio potpuno pijan i van sebe. Bilo je prestrašno - priča Radmila na početku, a više o tome i zabrani prilaska pročitajte OVDE.

Folker, koji se proslavio pesmom "Ala ala", ranije je optužila i vlasnica jedne hrvatske kafane Sonja Jović tvrdi da je nakon navodnih pretnji pevač Sejo Kalač uhapšen. Sonja je otkrila šta je prethodilo sukobu sa Kalačem, zatim svedočila o njegovom navodnom sunovratu gde je iznela i jezive optužbe na račun pevača, kako je upao u njenu kuću koju je kupila od njega.

Gospođa Jović navodi da je pevačeva kuća koju je otkupila bila u očajnom stanju i da je u nju uložila preko 250.000 evra.

- Ja sam kuću bukvalno krenula da renoviram iz temelja, predala sam čak i papire za legalizaciju. Inače, to je nekretnina koja je pet godina bila otključana, svako je mogao da uđe, tu su se pravile zabave, bila je puna miševa, da vam ne pričam… Sejo je video da sam u tu kuću uložila, da sam sagradila i dve pomoćne zgrade i da je sve lepo i da sija. On je zloban jer vidi da je neko u toj kući srećan, a on je ostao bez svega. Imao je stan i u Beogradu, ali je ostao bez svega, sve je prodao kada su krenuli dugovi – pričala je ona i otkriva kako je prvi put došlo do pretnji.

Sejo je došao taksijem mrtav pijan, uralao je da mu vratim kuću, nazivao me je k***om, ali je pas bio pušten, pa nije mogao da uđe. Pljunuo je psa i gađao ga flašicom konjaka, ili šta je već pio. Ja sam zvala policiju zbog pretnji i uvreda, ali dok su oni došli, seo je u taksi i otišao-priča Zagrepčanka i dodaje da je naredni pokušaj zastrašivanja od strane pevača bio ove godine u maju.

- To nije tačno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće da se eksponira, da bude popularna preko mog imena. Ona me uopšte ne interesuje, samo neka me ostavi na miru-istakao je Sejo, a na pitanje čija je kuća koju Sonja pominje da je otkupila od njega zbog dugova, pevač negira da ju je uopšte sam i prodao.

- Otela je tu moju kuću i ne pušta me. Želim da je se klonim, da me ostavi na miru. Moja bivša žena je prodala tu kuću, ja sam joj potpisao punomoć, ona je to prodala mimo mog znanja - rekao je Kalač i dodao da nikada nikome nije pretio, a pre izvesnog vremena tvrdio da je Sejo radio u kafani pre nekoliko godina za 50 evra i godinama vodi tešku bitku sa alkoholom, zbog čega su svi njegovi prijatelji jako zabrinuti za njega.

O sunovratu Seje Kalača svedoči i video snimak od pre nekoliko godina kako krade mobilni telefon i to na pumpi u Zagrebu! Taj čin zabeležila je kamera, a naša redakcija je tada došla posed ekskluzivnog snimka. Na njemu se jasno vidi kako dečko koji je bio ispred pevača ostavlja svoj mobilni telefon na pultu dok uredno plaća sokove. Kada je izmirio račun i uzeo kusur, mladić uzima svoje namirnice i odlazi, a zaboravlja svoj mobilni. Na red za kasu stupa i Sejo Kalač. Pevač najpre ostavlja pivo ispred kasirke, zatim rukom pomera taj telefon koji je prethodni kupac zaboravio, a potom vadi novčanik da plati konzerve sa pivom. Dok se raskusurao sa zaposlenom ženom na pumpi, on je osmotrio kako i da mazne uređaj. Nakon što je platio račun, pevač je uzeo svoje alkoholno piće, ali i tuđi mobilni telefon! Nekoliko minuta je prošlo dok je Kalač plaćao i za to vreme se mladić se nije vratio po svoj uređaj. Folker je to iskoristio, pa je sa sobom odneo mobilni.

Sejo trenutno živi u Hrvatskoj, a njegova zavisnost od alkohola je navodno počela kada ga je ostavila žena zbog koje se razveo od prve supruge.

- U jeku popularnosti, kada je žario i palio regionom, upoznao je jednu devojku iz Slovenije, za kojom je načisto odlepio. Zbog nje je ostavio i suprugu, s kojom ima dvoje dece. S tom ženom je sve bilo super dok karijera nije počela da mu stagnira. Tada ga je ona i ostavila. To je baš teško podneo, od tada je počeo mnogo da pije i da se skoro pa ne trezni. Pokušavao je i da se leči, ali sve je to bilo kratkog maha, želja za pićem bila je jača od njega - pričao je izvor.

- Teško ga je gledati pijanog. Peva tamo u jednoj kafani u kojoj ima malo stolova. Gazda mu da 50 evra, ako unapred to ne popije. Mnogo voli pesmu i želi da peva, ali dok je u tom stanju, niko ne želi da ga angažuje. U diskotekama blizu Knina vlasnici su mu zabranili ulaz. Napije se i pravi probleme, hoće da se popne na binu i da peva mrtav pijan. Strašno je sve to kad se vidi šta alkohol može da napravi od života - završio je izvor.

U jednom od intervjua pre nekoliko godina Sejo je ispričao da je zbog svega što mu se desilo u životu u alkoholu nalazio utehu.

- Alkohol me doveo do dna i dosta lažnih prijatelja, koji su koristili moje tadašnje stanje da žive na moj račun i da se na moj račun opijaju. Kroz razgovor, druženja, kontakte... Ja sam danas jedan drugi Sejo, Sejo kojeg sam oduvek priželjkivao. Staložen, miran, daleko od alkohola i poroka i daleko od lažnih prijatelja i kolega - ispričao je Kalač.

Jedna izjava Seje Kalača je šokirala sve. Naime, kada se pojavila vest da je muzičar Adis Cigura brutalno je pretukao svoju suprugu pevačicu Aldinu Bajić, folker je na društvenoj mreži Fejsbuk podelio stravičan komentar: "Pa i treba da je izudara. Žensko treba tući dok se ne smiri", što je naišlo na osudu mnogih.

