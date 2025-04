- Oni deluju elegantno, prefinjeno odmereno, gospodstveno.. Neverovatno. Toliko su agresivni i inteligentni. To je takav napad bio na mene da to ne mogu da opišem rečima. Taj čovek je na kraju pobegao, nije mogao da izdrži. Poštujem. To reptili rade između ostalog. Um ima razne entitete: kao pijavice, krpelji, cigarete, ljigavci, pa se zakače na solarni pleksus pa isisavaju energiju... Ju, ju, ju - istakla je Marina.

- Jednostavno sam se preusmerila na nešto drugo. U šamanizmu sam, zaista. Živeti s dušom. Radim upravo to. Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski "radim". Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. I onda kažu: "Bože, šta mi je, kao da sam na boga kamenjem bacala..." Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator - otkrila je Marina, pa je ispričala zašto se povukla sa scene.

- Oduvek mi je bila želja da se povučem kad budem na vrhuncu slave, da se ne bih provlačila u nekim zrelim godinama po emisijama i tako te neke stvari. Ne priliči mi. Ako hoćeš da ostaviš neki pečat, onda to dostojanstveno uradi. Onda se povuci kad si u zenitu, a ne kad padaš, padaš, padaš i posle bude: "Jao, jadna!" Ako nisam do tada sebe obezbedila i zaradila, sigurno neću ni kada padnem. Svi negde žive od stare slave. Vreme te pregazi. Živim fenomenalno. Imam svoj mir, nema više onog stresa, one jurnjave, ludila po aerodromima i tako dalje. Fenomenalno mi je, napokon mir. Slabo sam u kontaktu s kolegama. Ne volim da se vraćam u to vreme. To je jedan period mog života i to je deo moje prošlosti. Zašto bih se vraćala - zapitala se tada bivša pevačica.