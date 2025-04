Ipak, do raskida je došlo nakon svega nekoliko meseci, a voditeljka je danas srećno zaljubljena u svog novog partnera kog nije prikazala javnosti.

Da podsetimo, voditeljka Maja Manojlović u emisiji "Magazin In" nedavno je pričala o očuvanju braka.

- Moji roditelji su bili u vrlo srećnom i lepom braku dugom 37 godina. Moja majka je do kraja svog života najviše volela svog muža. To nam je rekla i na samrti, meni i mom bratu, započela je voditeljka u "Magazin in", zbog čega je i sama bila iznenađena: