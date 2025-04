Ova pesma je, kako je on to rekao, igrom slučaja završila u Kitićevim rukama. Danas je njegova lična karta, a istinu o svemu je jednom prilikom otkrio Steva.

- Čak je i Mile Kitić govorio kako je bila namenjena Đorđu Balaševiću, ali nije. Pesma je rađena za Boru Čorbu. Jednom prilikom ja prolazim kroz ulicu 27. Marta i tad su bile one kladionice lavovi, rekoh daj da uđem da odigram jedan tiket, kad vidim u ćošku Bora sedi. Priđem, znali smo se, ali nikad nismo ulazili u priču i ja mu kažem: "Znaš li da sam ja za tebe pisao "Kraljicu trotoara", ali je pesma igrom slučaja završila kod Mileta Kitića. U to vreme on je izgubio telefon, broj mu nešto nije funkcionisao. Kaže on meni: "Je l' znaš ti da me ljudi zovu da i njima uradim "Kraljicu trotoara", jer misle da sam je ja radio?" - ispričao je Steva jednom prilikom gostujući u emisiji "Amidži šou".