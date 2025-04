- Više puta sam to napominjala i neko sam ko je zahvalan, i to ne samo sada kada se sve ovo desilo. Isticala sam i kroz emisije da bismo mi, zvezde Granda trebalo da dignemo jedan spomenik, a i sliku Saletovu da uramimo. Barem ja znam za sebe, znam gde sam bila i da sam sedam godina radila šatore i teške svirke u našem kraju, koje traju 12 do 15 sati, i to za zaista male pare. Neko ko je to prošao mora da bude sad zahvalan za neke stvari koje ima – rekla je pevačica.