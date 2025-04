Mišo Banjac , nekadašnji član Jet Set benda, prošle godine napravio je veliki iskorak, otpočevši solo karijeru pesmama "Bilo je za pamćenje", "Drugovi i kumovi" i "Voli me do boli", a sada je publiku iznenadio svojim izvođenjem dobro poznate numere.

U pitanju je "Nevolja moja", koju u originalu izvodi Haris Džinović , kompozitora Predraga Negovanovića i tekstopisca Miladina Bogosavljevića, a Mišo ju je snimio u novom aranžmanu koji je znalački osmislio naš najpopularniji harmonikaš Aleksandar Sofronijević. Sudeći prema prvim reakcijama publike na društvenim mrežama, ovaj obrada, nastala u Sofrinoj produkciji AS STUDIOTON je pun pogodak, a slušaoci posebno hvale Banjčevu vrhunsku interpretaciju, koja je donela novi kvalitet folk evergrinu.

- "Nevoljo moja“ je pesma u koju sam uneo mnogo emocija i iskrene energije. Velika mi je čast što sam dobio priliku da oživim ovu pesmu Harisa Džinovića i predstavim je u novom izdanju. Nastavak saradnje sa Aleksandrom Sofronijevićem i sjajnim timom uvek donosi poseban zvuk, koji će, siguran sam, publika dočekati s ljubavlju i nastaviti da uživa u našoj muzici. Laska mi što me često porede s velikanima kao što su Haris Džinović i Halid Bešlić – umetnicima koji su ostavili neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i čiji rad izuzetno poštujem. Ipak, trudim se da kroz muziku gradim svoj autentični stil i ostavim pečat koji će publika prepoznati. Ova pesma nosi posebnu priču i iskreno se nadam da će pronaći put do srca onih koji je budu slušali i u mom izvođenju. Hvala celom timu i svima koji me podržavaju na ovom putu - rekao je Mišo Banjac, a ovaj muzički biser možete poslušati na Jutjub linku.