- On je divan. Živi ovde sa ženom i sinom. Mnogo su ljubazni, kulturni. Niko nikad ne bi rekao da je on tako jedna bitna ličnost - rekli su komšije.

„Svašta sam čuo o sebi, ali postoji najveća laž, urbana legenda na koju nikako ne mogu da stavim tačku. Kažu da me je udario grom, da su me sahranili i to sa harmonikom koju su lopovi odmah nakon toga pošli da ukradu. Kada je, kao, grob otkopan, ja sam bio živ. Sada stavljam tačku na tu priču. Nemam pojma odakle potiče, ali znam da su je dosoljavali i znam i ko je dosoljavao. Nema istine u tome. Prvi put sam u Rušnju na svadbi čuo tu priču, došao sam kod majke i pričam joj: ‘Idu dvoje mladih i pitaju me da li sam poginuo’. Majka kaže: ‘Iju, šta sve neću čuti!’ Kad nije pala u nesvest“, rekao je Milanče, a ovi navodi među ljudima su toliko uzeli maha, da mnogi i dalje veruju da je Milanče mrtav.