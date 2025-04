– Sve je počelo slučajno, od jednog tvita uoči prošlogodišnjeg finalnog izbora Pesme za Evroviziju. Poručili su mi da nisam dovoljno Srpkinja da bih mogla da predstavljam našu zemlju jer sam i Romkinja. Nisam želela da se raspravljam, samo sam napisala da postoji mnogo toga što sam doživela i prošla još kao dete i da takvi komentari ne mogu da me dotaknu, i to je prilično odjeknulo. Videla sam da me ljudi slušaju i poželela da promenim neke stvari i pomognem drugima koji se nalaze u takvoj situaciji.