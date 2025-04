Prema rečima pevača koji je želeo da ostane anoniman, on je samo trebao da se pojavi i otpeva jedan blok i to isključivo njegove hitove, međutim nije pristao.

- Znam kada je Baja pevao na Srebrnom jezeru sa orkestrom. Pevao je za 50 maraka i radio za bakšiš kao i svi mi. On je napravio dosta hitova. Dobar je pevač i čovek na svoj način i ništa nemam loše da kažem za njega. Ali me ovo iznenađuje što neće da peva za 100.000 evra na svadbi. Mada, upravu je i ne treba da peva. A onaj koji mu nudi, ja bih ga odmah zatvorio. Otkud tebi 100.000 evra da platiš pevača da ti peva. Taj je budala koji mu daje, a on je pametan, pa ne mora da peva ni za 200.000 evra. Ali ja ću da pevam - rekao je Era.