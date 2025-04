„Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: ‘Jao, ova se udala zbog para’, ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste…“, govorila je Ivona jednom prilikom.

- Naša priča je bukvalno nestvarna, filmska i što je najgore mi smo pokušavali dva meseca da se sretnemo da popijemo kafu, ali nikada nam se nisu uklapali termini i mene smori ta priča u vezi sa njom i ja nazovem producenta i kažem da ide crna cura, sve novo, a on mi kaže: "Druže mi smo sve dogovorili sa Ivonom, ona dolazi na snimanje, ne znam kakav ti problem imaš". Od momenta kada smo počeli da radimo mene je oduševila ta profesionalnost tu je takva hemija proradila, kao da smo izašli iz bajke. I pesma to opisuje i priča i spot koji to prati, sve se poklopilo - pričao je on i dodao: