- Ovaj posao je jako zeznut posao u smislu javnog života. Ne možeš da uđeš u fast-fud a da te neko ne snima kako guraš pomfrit u usta ili kako si zagrizao neki obrok. Ali meni odgovara tako. Nisam preterano oscilirao u tome. Gledam da se na sceni bavim svojim poslom, to je moj posao. Da sam maneken, ja bih se slikao i podržavam ih. To nije moj posao. Moj posao je da proživljavam živote. Nikako se nisam luksuzirao. Imam stari auto, iz 2003. godine. Ja sam bubaš. Imam veliku kolekciju "buba" iz '66. To su neke svari koje će jednog dana vredeti. Volim taj stari miris, to me loži. Imam druge ideje u životu. Nisam dao da me mnogo globalizacija zakači i neću. Stvarno živim isto kako sam živeo kao klinac. Gledam slike iz "Montevidea" i vidim da sam slično obučen kao danas - rekao je jednom prilikom glumac u intervjuu za Kurir.