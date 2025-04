- Nikada nisam bila previše ljubomorna i posesivna i nikada nisam imala problem sa njegovim poslom. Nikada ga nisam pozvala kad je na nastupu ili na svirci. Nikada ga nisam proveravala, što se toga tiče mirno je živeo. Mirčetu je palo teže kad sam postala voditeljka zato što me on nije upozao takvu. Nikada mi nije rekao da mu to teško pada, ali nije bio za to da se bavim javnim poslom jer je i sam prolazio kroz razne situacije kad je ušao u taj svet. Mislim da je bio zaštitnički nastrojen, ne mislim da je mislio nešto loše kad mi kaže da nešto ne bi voleo - rekla je voditeljka.