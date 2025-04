- Rekla bih joj da mogu da drži što dalje i što pre da ga otkači, takvo ljudsko smeće joj uopšte ne treba i ne zaslužuje ga generalno. Srećna sam što se ovako desilo, jer ona njega mnogo voli i sad ima razlog da se opameti i da ga konačno ostavi. Kad sam gledala on priča “gde ću ja, nemam kuću, nemam ništa“, a kada su ulazili u vezu on je pričao da ima u Novom Sadu i Somboru stanove. Ona nije bila sa njim zbog interesa, ali to govori kakav je on – rekla je Ivana dok je Rada istakla da je Stefan bio spreman na sve zarad rijalitija.