- Jao, pa o tome bih mogao da vam pričam par sati, Milan je lud za obućom! Cela jedna prostorija je samo za njegove cipele, patike, papuče, čizme... Baš je lud za tim. Verovatno ima oko 300 pari obuće, jednom smo brojali, ali se računica izgubila jer on stalno daje obuću koju ne nosi, kako komšijama tako i ljudima kojima je potrebna. Ma, to nije ni stara obuća, nego on stalno nešto kupuje novo, pa ne stigne da nosi, sve je nošeno jednom ili dva puta. On baš čuva obuću, pa videli ste kako izgleda cipelarnik - rekao je Milanov prijatelj, pa dodao: