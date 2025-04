- Emina je bila najlepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Želela je uvek da peva i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gde su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba - otkrila je jednom prilikom folkerka Elma Sinanović, a Emina Jahović je kasnije sve potvrdila: