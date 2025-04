"Džez mi je bio užas, a Oliver je voleo džez. Rekla sam mu jednom: 'Molim te, objasni mi šta je to džez, kako se to svira, meni to izgleda kao da pogrešno sviraju...' On mi je samo rekao da najbolje da o tome uopšte i ne razgovaramo. Mene su zanimale neke druge stvari, medicina, psihologija i nas dvoje nismo puno razgovarali o muzici", rekla je Vesna. Tužan podatak koji je iznela Vesna jeste da joj je bilo potrebno 10 godina da preboli Oliverovu prevaru.