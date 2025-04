- Vidim da se njih dvoje od samog početka dobro slažu, još od kad su stupili u vezu, video sam da sve to ide lepo tako da, kako da vam kažem, teško je ljubav zabraniti. Ja sam u noćnom životu, sa mladima, sa starima i devojke se često zaljube u mangupe. Utreniran, dobro izgleda, nabildovan, separei, tetovaže, Poršei i šta već, ali kako to posle izgleda ja ne znam. E, zbog toga sam brinuo, želeo sam da pored nje bude pravi momak i da se oni slažu kako treba- priznao je Perišić.

- Svi smo plakali, 500 ljudi je plakalo. Prvo sam mislio da ništa javno ne objavljujem jer deca to ne vole, ranije i kad odemo na more pa naleti neki paparazzo oni kažu ‘Jao tata, nemoj molim te’. A, sad kad vidim kako su ljudi komentarisali pesmu, žao mi je da ne objavim. Zaista je supruga napisala tekst, jednu veliku istinu o ćerki, onoliko koliko je moglo da stane u dve strofe. Tekst je fantastičan. Skoro kad sam pevao, bio je Đani sa mnom i kaže mi ‘Ma idi bre, rasplače me’ jer ima i on ćerku pa zna da ga čeka to. Tako da definitivno tu pesmu ću objaviti, dogovorio sam se sa ćerkom i zetom i drago mi je što nemaju ništa protiv. Voleo bih da neki kadrovi budu neke njihove fotografije sa venčanja jer je to jednostavno posvećeno Jovani - ispričao je pevač za Grand.