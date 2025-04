- Rade je imovinu založio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Onda je taj dug preuzela jedna firma iz Beograda koja se bavi otkupom dugova, to je urađeno po starom zakonu o izvršenju, koji je podrazumevao prvu prodaju na 60 odsto, a drugu na 30 odsto od procenjene vrednosti. Kuća je prodata odmah na 60 odsto, a Rade se nije pojavio na tom ročištu, iako je bio uredno pozvan. Osim kuće, prodato je i zemljište pod zgradom i jedna livada treće klase. Sve to je prodato za malo više od milion dinara. Za to je bila zadužena javna izvršiteljska kancelarija Z. S. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila jedna žena iz susednog sela - naveo je tada izvor.

- Auuu, da li je to istina? Pa kako oduzeta, zašto i ko je to uradio? Kako meni niko nije javio, joooj... Bratanac me o tome nije obavestio, prvi put sad čujem za to. Zvaću ga da proverim o čemu se radi. Ne želim da verujem da je to istina - rekla je Lepa kada se to desilo.