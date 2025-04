On je nedavno otkrio detalje svog odrastanja, života u Nemačkoj, privatnog biznisa i ljubavnog života

Rade Lacković je svoju karijeru započeo osamdesetih godina pevajući po malih seoskim lokalima u Mačvi, a ubrzo se preselio u Nemačku gde postaje najplaćeniji kafanski pevač. Početkom devedesetih godina snima prve albuma, a sa najvećih hitovima obišao je ceo svet i pevao od Amerike do Australije.

Zašto vas nema u javnosti, jako retko se pojavljujete u medijima?

„Ruku na srce, moram da priznam da sam lenj po tom pitanju, kada me neko pozove nisam odbijao, ali se nisam ni laktao da gostujem. Ovakve emisije su lepe jer mogu da ispričam mnogo toga što se ne zna o meni.“

Šta su vam roditelji rekli kada ste odlučili da se bavite muzikom?

„Nisu imali ništa protiv toga, ali su tada vremena bila drugačija. Uvek je morala škola da se završi, da se ima neka škola jer muzika nije zagarantovan posao. Kada sam završio školu i odslužio vojsku ja sam krenuo da pevam po kafanama. U Klenju sam pevao na vašaru i jedan naš harmonikaš koji je bio veoma poznat, mi smo bili mladi, pa je gazda angažovao i njega, a ja pun adrenalina i taj muzičar je uzeo harmoniku na leđa i kaže nam ‘momci nisam ja vama potreban, odo ja’. Te večeri me je harmonikaš Mile Lazarević zapazio i odveo u Nemačku. On je ostao bez pevača i pitao je mene da li bih hteo da idem i ja sam pristao – kada mi je rekao gde idem, ja sam mu rekao ‘gde ćemo tamo u zmajevo gnezdo’.“„To je jedna kafana ‘Bosna’ blizu Frankfurta, a tu je odsedao i pokojni Ljuba Zemunac, on je ubijen ’86, a u novinama je često tada ta kafana bila pominjana. Tu je odsedao i Rade Ćenta i svi ti likovi koji su dolazili, braća Šoškić i tako dalje. Mile mi je rekao da smo mi muzičari najzaštićeniji tamo, svi su tamo dolazili, Ćenta je bio svako veće tamo. Bilo mi je neprijatno prvi put kada sam pevao znajući šta oni rade, ali posle smo postali drugari, pa i mlađi momci iz te ekipe koji su dolazili ostavljali su bakšiš, pa odu prošetaju, pa se vrate.“

Pesmu ‘Ko je pijan zaspao za stolom’ sam napisao 1989. godine u kafani, prvi sto do muzike su došli neki momci, pili, davali pare na muziku i na kraju zaspali za stolom i ja tako napišem pesmu. Mile Lazarević je napravio melodiju za tu pesmu, mi smo to pevali po kafani, to je postao frankfurski hit. Dado Đurišić dođe i kaže mi da pevam tu pesmu i da nam po 100 maraka, a nas četvorica u bendu.“

„Pošto dolazim iz Mačve, znao sam samo par crnogorskih pesama, sećam se jedan Musa Glavonja mi traži pesmu ‘Lovćen slavni’, ja to pričam sutra dan Miletu i gazdarici, a ona mi kaže da moram da naučim sve što mi traže jer ona od njih živi, tada mi je rekla da ako ne otpevam te pesme kako treba, prošli pevač nije znao da peva kako treba i morala je da mu da otkaz, ljudi su bili nezadovoljni. Ja sam to skinuo u originalu, Musa je bio prezadovoljan, svako veče je naručivao.“

„1889. i devedesetih godina sam postao jedan od najskupljih pevača u Evropi. Dešava se da imam gosta večeri za diskoteku gde stane 500 ljudi, ja najavim gosta, a publika ga neće, pa skandiraju moje ime, a ja ih molim da to ne rade. Dešavalo mi se da me uhvati grip, ne mogu da pevam, a treba da gostuje jedna velika pop zvezda, ja kažem gazdarici da ne mogu da pevam, moram da se odmorim – ona mi kaže ‘nemoj molim te, samo sedi tu za stolom da te vide’, tako je i bilo. Ja sam tu zvezdu samo najavio, a ona mi kaže ‘kolega, vi ste ovde voditelj’, ja reko prehlađen sam. Naredni dan ona opet zvezda večeri, a mene grlo malo popustilo i kada sam krenuo – e onda je samo gledala za mnom šta će radi.“

Devedesetih godina ste bili izuzetno popularni, znam za jednu priču da u Sidneju na turneji ljudi nisu mogli da uđu u salu koliko ih je došlo.

„Jeste, uvek sam pravio paralelu, znam da sam počeo da pevam u jednoj maloj sali u Klenju u Domu Kulture, a onda sam stigao i do tih velikih sala. U Australiji sam čekao da mi menadžer da znak da izađem na binu, nisam imao predstavu kolika je ta Bonering sala, organizator je pitao koji bi orkestar voleo da svira, ja sam rekao da to budu moji zemljaci Slavko i Maja iz Badovinaca. Menadžer mi kaže da krećemo, ja kako ulazim tako se svetla pale, tribine pune, sve je bilo puno. Tamo mi je bio jedan brat iz Klenja koji ne pije, ali to veće se toliko napio da su ga izneli koliko se napio od sreće što je njegov brat uspeo.“

S obzirom da ste godinama radili u kafani, da li ste prisustvovali nekada neprijatnim sitaucijama?

„Bilo je, sećam se da sam jedne noći pevao u nekoj velikoj kafani koja ima 300-400 mesta, a gore ima restoran i šank. Te noći je pevala Vesna Zmijanac, tada nije bilo mobilnih telefona, pa je Rade Ćenta zvao na broj od kafane, trebala mu je Vesna, šanker je spustio slušalicu na šank i rekao konobaru da ode po Vesnu, međutim u međuvremenu je neki gost koji je sedeo na šanku uzeo slušalicu i svašta napračio Radetu, a on je tada bio u Ofenbahu, te godine mu je bilo ograničeno kretanje. Posle 10 minuta je došlo 10 momaka sa utokama, svi su bili na nogama, ko je zvao, ono ovo, a taj delija je pobegao odmah posle poziva jer je znao šta sledi.“