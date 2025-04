Pevačica Tina Ivanović je svog sina Danijela rodila maloletna, kada je imala 16 godina. Kako je svojevremeno ispričala, punih 10 godina nije mogla da vidi svog naslednika, jer joj je bivši suprug to branio.

- Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - rekla je Tina i nastavila:

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka koga sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina Milana sam rodila u 17. godini i ubrzo počela da nastupam s jednim bendom, uz saglasnost supruga. Ta idila je trajala do moje 19. godine, kada se desila ta nesreća, onda je sve krenulo naopako. Porodica mog supruga me nikad nije volela, smetala sam im od samog početka - otkrila je Stoja u jednom intervjuu i dodala: