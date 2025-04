Dijana Rokvić , u Srbiji i svetu poznatija kao Didi Džej, po svemu sudeći dočekala je svojih pet minuta slave. Uz njen hit "I like it" koji je nedavno snimila za inostrano tržište đuska ceo svet. Društvene mreže preplavljene su snimcima kako ljudi igraju uz koregrafiju koju je upravo Didi smislila.

- Jako sam srećna i uzbuđena jer je moja pesma postala viralna u celom svetu. Uskoro će cela planeta plesati."I like it" je fenomenalna i jednostavna, a efektna koreografija. Kada je pesma nastala nisam ni sanjala da će se ovo desiti za manje od mesec dana. Ovo je, mogu slobodno da kažem, najveći uspeh u mojoj karijeri do sada i dokaz da se snovi ostvaruju ako naporno radite na tome- rekla je ponosna pevačica za Kurir.